Лекарства на Т138,8 млн будут закуплены для лечения пациентов с коронавирусом – минздрав РК

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Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Лекарства на Т138,8 млн будут закуплены для лечения пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«Для полного обеспечения пациентов с коронавирусом лекарствами в стационарах будут закуплены 59 наименований лекарств на сумму Т138,8 млн. По состоянию на 2 июля 2020 года медицинские организации регионов обеспечены противовирусными препаратами для 27 тыс. пациентов. Вместе тем сейчас идут дополнительные процедуры закупа с графиком поставки до 15 июля еще на 28 тыс. пациентов. С учетом дополнительного закупа обеспеченность возрастет до 58 тыс. 864 пациента. При этом противовирусная терапия нужна только при среднетяжелом и тяжелом течении, составляющем не более 50%», — сообщил Цой на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что также будет дополнительно закуплено почти 2 тыс. аппаратов ИВЛ.

«Для вновь развернутых стационаров, имеющих в наличии 3 тыс. аппаратов ИВЛ будет дополнительно будет куплено 978 аппаратов. Ведется процедура закупа еще 1 тыс. единиц. Кроме того, планируется закупить 4 тыс. кислородных концентраторов для бесперебойного обеспечения оксигенотерапией развернутых стационаров, в которых нет централизованного газа», — добавил он.

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