После двухнедельного карантина мы можем принять более жесткие меры – Тугжанов

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – После двухнедельного карантина власти Казахстана могуть принять более жесткие меры, сообщил вице-премьер Ералы Тугжанов.

«Несколько вариантов было рассмотрено. Почему пошли именно с усилением двухнедельных ограничительных мер – во-первых, задача была именно минимизировать передачу вируса сред населения, особенно при социальных контактах. И второе, вы, я думаю, знаете все хорошо, что именно две недели составляет инкубационный период – это важный период, который мы должны были учесть. Но мы уже предупредили – если в последующем будут определенные вопросы, которые потребуют принятия более жестких мер, после двухнедельного карантина мы в принципе можем пойти на более жесткие меры», — сказал Тугжанов на брифинге в четверг.

Напомним, с 5 июля в Казахстане на 14 дней ужесточают ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом.