Министр здравоохранения РК напомнил об ответственности за безрецептурный отпуск лекарств

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министр здравоохранения РК Алексей Цой напомнил об ответственности за безрецептурный отпуск лекарств.

«За реализацию лекарств выше предельной цены предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, за повторное нарушение – приостановление лицензии. Также предусмотрена административная ответственность и за безрецептурный отпуск лекарств. Выявлены случаи безлицензионной продажи лекарств через интернет. Такие случаи должны пресекаться в соответствии с действующим законодательством», — сказал Цой на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что во избежание спекуляций акиматы вводят ограничение по отпуску препаратов в одни руки.

По словам Цоя, до конца текущей недели в розничную сеть поступит 70 тыс. упаковок противовирусных препаратов.

«Жаропонижающие препараты, например, парацетамол, уже начали поступать на рынок РК. На сегодняшний день с конца недели на рынок поступило 70 тыс. упаковок данного препарата от различных производителей. В течение ближайших двух недель ожидается дополнительная поставка порядка 800 тыс. упаковок парацетамола.

Что касается антибиотиков – с конца прошлой недели отечественные производители начали отгрузку дистрибьюторам, 100 тыс. упаковок азитромицина уже поступили на рынок. Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка на рынок порядка 30 тыс. упаковок левофлоксацина, 75 тыс. упаковок амоксицилина, 70 тыс. упаковок ципрофлоксацина, 150 тыс. упаковок цефуроксима, 858 тыс. упаковок цефтриаксона», — сообщил министр.