59 тыс. безработных зарегистрировано за 17 дней июня в Казахстане

Алматы. 2 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане 59 тыс. лиц, ищущих работу (ЛИР), зарегистрировано только за 17 дней июня, сообщает АО «Центр развития трудовых ресурсов» (Workforce Development Center, WDC).

«За последние 1,5 месяца (май-июнь) численность зарегистрированных в ЦЗН (центре занятости населения) ЛИР составила 130,8 тыс. человек или 42% от общей численности всех зарегистрированных ЛИР за 5,5 мес. текущего года. При этом, 59 тыс. ЛИР зарегистрировано только за 17 дней июня», — говорится в обзоре WDC в четверг.

Согласно документу, высокий уровень активности в регистрации безработных может быть связан с тем, что не все предприятия после завершения режима ЧП смогли возобновить работу (фитнес центры, кинотеатры, детсады, сфера общепита).

Во всех регионах страны вырос показатель обращений безработных после карантина по сравнению с докарантинным периодом. Наибольшее число регистраций – в южных регионах.

«В поисках работы в Алматы обратилось 19,8 тыс. человек, Туркестанской области – 13,4 тыс. человек, Алматинской области – 12,7 тыс. человек, Жамбылской области – 10,9 тыс. человек», — говорится в обзоре.

Больше от пандемии пострадали работники с низкой квалификацией и нестабильной работой: официанты, грузчики, уборщики, продавцы, кухонные работники.