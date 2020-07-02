Около 50 горнодобывающих компаний и проектов РК хотят привлечь капитал — AIX

Алматы. 2 июля. КазТАГ — Валентина Владимирская. Около 50 горнодобывающих компаний и проектов РК заинтересованы в привлечении капитала, заявил глава AIX Тимоти Беннетт.

«Около 50 горнодобывающих компаний и проектов Казахстана заинтересованы в привлечении капитала на геологоразведку или развитие производства», — сказал Беннетт на онлайн медиа-брифинге, в четверг.

По его словам, вывод этих компаний на биржу позволит удовлетворить интерес инвесторов и поможет предприятиям противостоять спаду.

Интерес зарубежных инвесторов к Казахстану остается, по данным главы AIX, высоким, но фокус инвесторов сместился с нефтегазовой индустрии, транспортировки и туристической отрасли на сырьевые товары, геологоразведку и добычу, в частности, золота.

«Индекс фронтирных (крупных телекоммуникационных и инфраструктурных — КазТАГ) рынков Восточной Европы и стран СНГ за последние 18 недель сократился на 24,8%», — отметил Беннетт.