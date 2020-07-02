Комплекс мер по развитию городских пассажирских автоперевозок хочет утвердить кабмин РК

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Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ Комплекс мер по развитию городских пассажирских автоперевозок хочет утвердить правительство Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемый комплекс мер по развитию городских пассажирских перевозок на автомобильном транспорте в Республике Казахстан. 2. Заинтересованным центральным государственным органам, акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент: 1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение комплекса мер; 2) ежегодно, по итогам полугодия и года, к 15 июля и 15 января, представлять информацию о ходе реализации комплекса мер в министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», — говорится в проекте постановления правительства.

МИИР намерены поручить обеспечить представление сводной информации о ходе выполнения комплекса мер в правительство ежегодно к 1 августа и 1 февраля.

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