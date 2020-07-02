Поправки по вопросам игорного бизнеса подписал Токаев

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Поправки по вопросам игорного бизнеса подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса», — говорится в сообщении в четверг.

Поправки направлены на: исключение норм об открытии новых игорных зон; размещение букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и (или) тотализаторов) на территориях существующих двух игорных зон (в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Бурабайском районе Акмолинской области) и признание судом лиц, злоупотребляющих азартными играми и пари, ограниченно дееспособными по обращению близких родственников.

Кроме того, подписаны поправки, касающиеся запрета на организацию и проведение пари на события, генерируемые программным обеспечением и (или) путем использования оборудования и (или) любой визуализации события, кроме его непосредственной трансляции и запрет на оказание услуг по осуществлению платежей в пользу иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых признана незаконной на территории Республики Казахстан на основании судебного акта.