Президент Казахстана подписал поправки по вопросам обеспечения сел интернетом

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Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам обеспечения сел интернетом, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения доступности интернета в сельских населенных пунктах», — говорится в сообщении в четверг.

Поправки, в числе прочего направлены на разрешение строительства антенно-мачтовых сооружений и опор для оборудования сотовой или спутниковой связи на арендованном земельном участке без изменения его целевого назначения.

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