Режимные ограничения хотят приостановить на части территории казахстанского сектора Каспия

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Режимные ограничения хотят приостановить на части территории казахстанского сектора Каспийского моря, передает корреспондент агентства.

«До 30 сентября 2020 года приостановить действие режимных ограничений в казахстанском секторе Каспийского моря от мыса Сагындык до мыса Ракушечный, исключая районы морской экономической деятельности (морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры, фарватеры и тому подобное)», — говорится в проекте приказа комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

В указанный период планируют допустить свободный выход в море на расстояние до одной морской мили (1852 м), плавание и (или) эксплуатацию в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств), используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта.