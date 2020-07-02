«Поступательному развитию Казахстана рады далеко не все». «Олжас Сулейменов – о подлинном рассказе Рахимжана Кошкарбаева». «Карантин 2.0: спасительный шаг или «вредительская политика»?». «Один на один с коронавирусом — Что делать?»

Сетевой Казахстан 2 июля 2020г.

KP . KZ . Виктор ВЕРК – «Не слыть, а быть» — Интервью Касым-Жомарта ТОКАЕВА популярной и влиятельной в среде казахскоязычной интеллигенции газете «Аnа tili» («Родная речь») показательно несколькими месседжами, адресованными не только «домашней» аудитории, но и внешнему миру. Пожалуй, впервые с момента назначения на высший пост 20 марта прошлого года новый президент страны озвучил табуированный прежде тезис: поступательному развитию Казахстана рады далеко не все в окружающем наше молодое государство неоднородном и противоречивом мире. Правда, будучи опытным дипломатом, президент не стал перечислять недоброжелателей «поименно».

KAZPRAVDA . KZ . Амерхан РАХИМЖАНОВ, директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы – «Устремленный ввысь» — С первых же дней Независимости, вынашивая мечту о строительстве новой столицы в сердце Казахстана, Елбасы верно двигался вперед. При этом реализовал множество небывалых по своему масштабу и значимости дел, прежде чем идея обрела материальную форму. Город Нур-Султан – главный символ растущей мощи Казахстана, его высокого потенциала развития. Столица задает ритм экономической, политической и культурной жизни республики.

EXPRESS — K . KZ . «Олжас Сулейменов – о подлинном рассказе Рахимжана Кошкарбаева» — Всемирно известный поэт и общественный деятель Олжас СУЛЕЙМЕНОВ в очередном интервью «ЭК» продолжает повествование о воинах-казахстанцах, отличившихся в годы Великой Отечественной войны, и рассказывает подлинную историю Рахимжана КОШКАРБАЕВА, который вместе с Григорием БУЛАТОВЫМ одними из первых водрузили штурмовой флаг на фашистском Рейхстаге… Союз писателей Казахстана не сумел собрать воспоминания фронтовиков. Даже написанные Рахимжаном Кошкарбаевым страницы, сданные мною в библиотеку Союза, не сохранились. Не думаю, что их кто-то из наших писателей забрал, чтобы использовать в своей работе. Зная ту среду, уверен, что те листки из школьной тетради, кроме меня, не прочел никто.

STANRADAR . COM . «Президент Казахстана высказался про русский язык по трем причинам» — «Своим заявлением Касым-Жомарт Токаев успокоил русскоязычное население Казахстана. С учетом эмиграционного оттока, который наблюдается последние несколько лет — лишний раз проговорить позицию главы государства в отношении русского языка не помешает» — сказал казахстанский политолог Замир КАРАЖАНОВ, комментируя StanRadar.com недавнее интервью Касым-Жомарт ТОКАЕВА в котором президент поддержал развитие двуязычия. По мнению собеседника редакции, заявление президента Казахстана было адресовано, «в первую очередь, внутренней аудитории».

KZAIF . KZ . «Что мир грядущий нам готовит?» — Мара ГУБАЙДУЛЛИНА, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и мировой экономики Казахского национального университета имени аль-Фараби — Конечно, я не гуру, но исходя из опыта истории политической, экономической, социальной мы знаем, что человечество уже входило в круговороты разнообразных кризисов, бывали и повальные эпидемии, но все события, как катастрофические, так и рутинные, в итоге вписывались в логику развития цивилизаций и жизнь продолжалась… Исторический опыт многих стран подсказывает: чтобы вернуться в состояние стабильности, баланса, придется ограничить себя национальными, а возможно, в большей мере государственными рамками.

CAMONITOR . KZ . «Карантин 2.0: спасительный шаг или «вредительская политика»?» — Резкий рост числа заразившихся коронавирусом вновь поставил Казахстан перед сложным выбором, и руководство страны задумалось о повторном введении жесткого карантина. Окажется ли эта мера для нас спасительной или же станет шагом в пропасть? Что делать, где искать «золотую середину» и к каким последствием приведет возвращение к суровым карантинным мерам? Попытаемся разобраться в этом вместе с аналитиком Wall Street Invest Partners Данияром ДЖУМЕКЕНОВЫМ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «После выговора на повышение, или Как аким Актау заполучил новое кресло» — Недавняя перестановка чиновников в акиматах Актау и Мангистауской области повлекла за собой усмешки и возмущение – как местных жителей, так и представителей экспертного сообщества. 16 июня аким Мангистауской области Серикбай ТРУМОВ объявил выговор акиму Актау Галымжану НИЯЗОВУ за плохую работу по озеленению и поливу деревьев. Казалось бы, после критики всегда следует наказание. Однако Трумов, вопреки логике и нормативным правовым актам, как говорят политологи, решил поощрить подчиненного, повысив его до своего заместителя через 10 дней после объявленного выговора. А Нурдаулета КИЛЫБАЯ, занимавшего этот пост, отправил руководить Актау. Эдакая шахматная перестановка кадров в акимате.

«Кто и как контролирует реализацию госпрограмм в Казахстане?» — Когда государственные чиновники не выполняют своих обязанностей, сицилийцы обращаются к мафии, американцы – в суд, у нас, по давней традиции, – в партию власти. Спектр жалоб в партийный контроль широк как степи Сарыарки – от проблем с питьевой водой до нехватки средств защиты врачей во время пандемии коронавируса.

TIME . KZ . «Один на один с коронавирусом» — “Что делать?” — самый популярный вопрос всех людей, подозревающих у себя коронавирус. В нынешней ситуации, когда ПЦР-тестов на определение КВИ не хватает, инфекционки переполнены, поликлиники перешли на дистанционный режим работы, “скорая помощь” приезжает только к тяжелым больным, мы собрали инструкцию на основе последних официальных рекомендаций ВОЗ, Минздрава, Наццентра общественного здравоохранения.

«Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги» — Можно ли украсть у госкомпании больше 2 миллионов долларов, вернуть эти деньги во время следствия, а потом забрать назад? Оказывается, это вполне реально! Как оказалось, в 2012 году в одном из судов Мангистауской области к восьми годам лишения свободы был приговорен высокопоставленный сотрудник АО “Разведка Добыча “Казмунайгаз” Серик БАЙМУХАНБЕТОВ. На свободу он должен был выйти примерно в эти дни, в мае 2020 года, однако оказался на воле намного раньше. Но чтобы освободиться условно-досрочно, необходимо выполнить несколько обязательных условий, в том числе погасить ущерб, превышающий 2 миллиона долларов. Однако с этими деньгами удалось провернуть такой изящный маневр, что можно только поаплодировать его авторам.

MK — KZ . KZ . «Усть-Каменогорск — город аномалий» — Восточному Казахстану по праву принадлежит пальма первенства по онкологическим заболеваниям. Среди городов в этом списке неизменно лидирует Усть-Каменогорск. Все потому, что раньше здесь «хоронили» отходы от переработки редких руд. Сейчас весь опасный мусор пытаются ликвидировать. Но работы еще много. На устранение радиоактивных пятен в городе попросту не хватает финансирования. Экологи уверены: такими темпами вывести опасные элементы из почвы возможно только лет через 100.

«Насколько доступно в Казахстане собственное жилье?» — По открытым данным, количество граждан, стоящих на учете как нуждающиеся в жилье, в Казахстане приближается к 500 000 человек. Значительная часть из них стоит в очереди много лет. Не все граждане могут позволить себе оформить ипотеку в коммерческом банке. Накопить на собственное жилье многим просто не по силам. Поэтому некоторые ищут способы получить арендное жилье от государства быстро, а главное — выгодно. Но, как показывает практика, с развитием различных способов решения жилищного вопроса совершенствуются и мошеннические схемы.

365 INFO . KZ . «Повышение налогов уместно при растущей экономике, а не в кризис» — Данияр АШИМБАЕВ — Попытки переложить бессмысленные расходы на плечи бизнеса, который должен сохранить рабочие места и решить социально-экономические проблемы страны, вызывают недоумение. Я уже неоднократно писал, что наша экономическая стратегия ни компетентностью, ни здравомыслием в последние годы не отличается. В этом плане повышение налогов было бы уместным при растущей экономике. Сейчас подобные меры вызывают сомнения, а адекватны ли они?

«Крупные магазины надо не закрывать, а контролировать число посетителей» — Экономист Алмас ЧУКИН считает предпринятые меры неэффективными, ведь если закрыть доступ в крупные магазины, искусственно создается повышенный трафик в торговых точках с меньшей площадью — В больших супермаркетах и ТРЦ ничего плохого нет. Закрывать их в выходные просто глупо. Вместо этого нужно обязать крупные магазины четко контролировать количество покупателей внутри.

CARAVAN . KZ . «Любовь к автобусам, протесты горожан и подражание Абдрахимову: как живет критикуемый аким Шымкента Мурат Айтенов» — Как градоначальник южного города проводит свое рабочее и свободное время, почему часть горожан требует его отставки и чем он напоминает бывшего главу города Габидуллу АБДРАХИМОВА. Как отмечали многие отечественные политологи, эпидемия Covid-19 вскрыла все недоработки и некомпетентность многих казахстанских чиновников, которые не справились с работой по сдерживанию опасного вируса и организации необходимых мер. В частности, это можно сказать про нынешнего акима Шымкента — Мурата АЙТЕНОВА.

«Свадьбы остались в прошлом: как будет выживать event-индустрия в условиях пандемии» — Начало свадебного сезона-2020 прилично задерживается. Заморский вирус перекроил планы граждан не только на работу, отдых, но и на проведение торжеств, которые бывают порой раз в жизни. Кажется, что свадьбы с сотнями гостей, тортами за миллионы и селебритиc из списка “Форбс” остались в далеком прошлом. Как показал карантин, без тоев прожить можно, а вот свадебная индустрия без спроса на свои услуги оказалась в кризисе.

AZATTYQ . ORG . ««Не думала, что увижу такое». История казахстанского врача-инфекциониста» — Врач Акбота АБИШБАЕВА — одна из тех, кто долгие недели борется с эпидемией в инфекционном стационаре при противотуберкулезном диспансере в Нур-Султане. Она говорит, что три месяца не виделась с детьми, которым 10, шесть лет и два года. Они сейчас находятся под присмотром бабушек, то и дело переезжая из Кызылорды в Байконур. Акбота говорит, что мечтает только о том, чтобы закончилась эпидемия и она смогла обнять детей. Ее мать, присматривающая за внуками, сравнивает происходящее с войной. Мы предлагаем истории трех женщин: борющегося с коронавирусом медика, ее матери и свекрови.

««Люди остались один на один с вирусом». В аптеках нет лекарств, препараты ищут в других городах» — В Казахстане на фоне роста числа инфицированных коронавирусом и всплеска пневмонии удлиняются очереди перед аптеками. Отчаявшиеся люди ищут лекарства для больных родственников в других городах и находят их не всегда. А чтобы переправить нуждающимся близким, вынуждены нарушать закон.

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