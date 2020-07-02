Тест Назарбаева на коронавирус показал отрицательный результат – пресс-секретарь

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ — Тест первого президента РК Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал отрицательный результат, сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

«У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе», — написал Укибай на своей странице в Twitter в четверг.

Напомним, 18 июня стало известно, что первый президент РК Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусом. По словам его пресс-секретаря, Елбасы находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.