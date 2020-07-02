Штрафами в Т83 тыс. и Т638 тыс. пригрозили гражданам и бизнесу за нарушения карантина в РК

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Штрафами в Т83 тыс. и Т638 тыс. пригрозили гражданам и бизнесу за нарушения карантина в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«За нарушения карантинного режима и санитарного эпидемиологического требования к административной ответственности могут привлекаться физические лица на 30 МРП, субъекты предпринимательства от 230 МРП и выше. Соответствующий нормативный правовой акт будет принят уже на этой неделе», — сказал на брифинге в четверг вице-премьер Ералы Тугжанов.

1 МРП = Т2778.

Напомним, с 5 июля в Казахстане на 14 дней ужесточают ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом.