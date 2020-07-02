ВОЗ: Самый быстрый выход из этой пандемии – следовать научным рекомендациям

Алматы. 2 июля. КазТАГ — Самый быстрый выход из этой пандемии – следовать научным рекомендациям, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Самый быстрый выход из этой пандемии – следовать научным рекомендациям», — цитирует официальный информационный ресурс Организации Объединенных Наций «Новости ООН» Гебрейесуса.

По его словам, многим странам удалось обуздать коронавирус, но ситуация может ухудшиться, когда они начнут снимать ограничения, и лишь комплексный подход позволит избежать введения новых широкомасштабных ограничительных мер.

«Мы обеспокоены тем, что некоторые страны не использовали все имеющиеся в их распоряжении инструменты и действовали фрагментарно. Этим странам предстоит долгий и трудный путь. Один из уроков этой пандемии заключается в том, что независимо от ситуации в стране с ней можно справиться. Никогда не поздно (повернуть ее вспять)», — предупредил глава ВОЗ.

Он напомнил, что в марте Италия и Испания были эпицентром пандемии, на пике которой в Испании ежедневно регистрировали почти 10 тыс. новых случаев заражения СOVID-19, а в Италии – более 6,5 тыс. случаев, но обе страны смогли остановить вирус.

«Они оказались в непростой ситуации, но справились с ней», — заявил Гебрейесус.

Он сообщил, что в эти дни в ВОЗ проходит второй форум по исследованиям и инновациям, в котором участвуют более тысячи ученых со всего мира. Они обсудят достигнутый прогресс, поделятся результатами исследований и выявят пробелы в знаниях. Участники форума определят приоритетные направления дальнейшей работы ученых.

Отметив существующие различия в подходах разных регионов и стран к борьбе с пандемией, глава ВОЗ сообщил, что в течение следующих нескольких недель эксперты ВОЗ на регулярных брифингах будут предоставлять информацию по конкретному региону.

«(1 июля – КазТАГ) они начали с региона Восточного Средиземноморья, включающего большую часть Ближнего Востока и Северной Африки, который является третьим наиболее пострадавшим регионом в мире после Северной и Южной Америки и Европы», — резюмируется в сообщении.