Более чем на 7% подорожали за июнь продукты питания в Казахстане

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Инфляция в Казахстане за январь-июнь 2020 года составила 4,2%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики.

«С начала текущего года (июнь 2020 года к декабрю 2019 года) повышение цен отмечено на фрукты на 21,2%, овощи – на 15,6%, крупы – на 14,6%, баранину – на 10,7%, сахар-песок – на 10,6%, макаронные изделия – на 9,3%, масло сливочное – на 8,9%, муку – на 8,8%, изделия из мяса – на 8,5%, конину – на 8,2%, говядину – на 7,4%, сыр сычужный – на 7,3%, рыбу мороженую – на 6,1%, чай – на 5,9%, свинину – на 5,5%, колбасные изделия – на 5,4%, булочные и мучные изделия – на 4,6%, молоко пастеризованное – на 4,5%, кисломолочные продукты – на 3,7%, хлеб – на 3,4%, творог – на 3,3%. Минеральная и питьевая вода подорожала на 6,8%, табачные изделия – на 5,4%, прохладительные напитки – на 4%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.

Снижение цен зафиксировано на яйца на 3,6%, рис – на 2,7%, пшено – на 2,4%.

За июнь, по сравнению с декабрем 2019 года, цены на продовольственные товары увеличились на 7,3%, непродовольственные – на 2,6%, платные услуги для населения – на 1,4%, отмечается в документе.