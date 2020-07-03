Айт намаз могут отменить в мечетях Казахстана на Курбан айт в случае продления карантина

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Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Амир Касенов/Динара Халдарова. Айт намаз могут отменить в мечетях Казахстана на Курбан айт в случае продления карантина.

«Если на Курбан айт продлят карантинные меры, (…) то Айт намаз, к сожалению, в мечетях проводиться не будет», — сказал на брифинге заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) наиб муфтий Ершат Онгаров на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос МИА КазТАГ, как после возможного продления 14-дневного карантина будет отмечаться Курбан айт.

По его словам, согласно календарю международных астрономических институтов, в этом году Курбан айт выпадает на 31 июля.

«Точную дату Курбан айта мы сообщим за 10 дней», — добавил Онгаров.

Напомним, с 5 июля в Казахстане на 14 дней ужесточают ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом.

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