Дело бывших вице-министров энергетики Садибекова и Джаксалиева вернули прокурору

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Суд №2 Баконырского района Нур-Султана вернул прокурору дело бывших вице-министров энергетики Казахстана Гани Садибекова и Бакытжана Джаксалиева, передает корреспондент агентства.

«Данное уголовное дело возвращено прокурору для устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства», — подтвердила редакции МИА КазТАГ в пятницу пресс-секретарь городского суда Нур-Султана Ботагоз Баянова.

Напомним, 2 марта 2018 года стало известно, что вице-министр энергетики Гани Садибеков подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах – Т1 млрд, выделенных на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне, якобы совершенном в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д. Дуанбеком. Как утверждали в антикоррупционном ведомстве, в преступлении якобы участвовал и руководитель департамента управления отходами минэнерго Жан Нурбеков и представители подрядчика С. Жумалинов и Бекзат Кадирберлин.

Кроме того, в начале июня 2018 года стало известно, что еще одного вице-министра энергетики – Бакытжана Джаксалиева поместили под домашний арест по подозрению в причинении государству ущерба на сумму более Т740 млн. По версии следствия, он подозревается в том, что в 2015 году «злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К».

Всего по делу двух бывших вице-министров энергетики на скамье подсудимых находятся восемь человек.