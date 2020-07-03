Никаких выплат потерявшим доход во время локдауна не будет – акимат Алматы

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Никаких выплат потерявшим доход во время локдауна не будет, сообщил заместитель руководителя управления социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайулы.

«По этому вопросу вчера был большой брифинг на уровне правительства, согласно которому на данный момент выплаты (потерявшим доход на время локдауна – КазТАГ) не предусмотрены. То есть, во время локдауна ограничение работы предприятий будет максимально открытым. В связи с этим пока такого решения нет», — сказал Алекбайулы на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что на помощь государства «во время локдауна или без него» могут рассчитывать получатели адресной социальной помощи и тому подобных пособий в обычном порядке.