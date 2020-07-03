Бесплатные антибиотики и жаропонижающие пообещали доставлять больным пневмонией детям в РК

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Бесплатные антибиотики и жаропонижающие пообещали доставлять больным пневмонией детям в Казахстане, заявила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

«На сегодняшний день в рамках ОСМС имеется перечень бесплатных лекарственных препаратов. В этот перечень входят острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и внебольничные пневмонии. В эти дни проводились совещания и консультации главных врачей поликлиник, и было указано, что в рамках данного перечня можем бесплатно обеспечивать больных, которые амбулаторно лечатся, с похожими на COVID-19 пневмониями из этого списка. Поэтому дано было министерством поручение, акиматам отправлены письма, чтобы сделали дополнительную заявки «СК-Фармация» и закупали эти препараты. В перечень этих препаратов входят антибиотики и жаропонижающие для детей», — сказала Гиният на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, кто получает бесплатные лекарства в рамках ОСМС, и куда обращаться, если люди не получили их.

По ее словам, лекарства могут бесплатно доставлены мобильными группами, которые созданы при поликлиниках.