Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Глава Российской Федерации Владимир Путин «обнулил» свои президентские сроки, передает корреспондент агентства.

«Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 закона Российской Федерации о поправке к конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», вступают в силу 4 июля 2020 года», — говорится в указе Путина в пятницу.

В документе поясняется, что указ подписан в соответствии со статьей 3 закона Российской Федераций о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» и постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 3 июля 2020 года № 256/1888–7 «О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

Напомним, 3 июля стало известно, что по итогам общероссийского референдума, проходившего в период с 25 июня по 1 июля, поправки к Конституции России поддержали более 78% проголосовавших.

Вынесенные на референдум поправки к Конституции России – система изменений, предложенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года и принятых в качестве закона, вступят в силу, если будут одобрены большинством участников общероссийского голосования. Одним из ключевых изменений является «обнуление» президентских сроков Путина – теперь он может выдвигаться на пост главы государства еще дважды, и в случае победы на следующих выборах – в 2024 и 2030 годах – руководить страной до 2036 года, то есть четыре периода подряд.