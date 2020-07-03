Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Ужесточить наказания за коррупцию правоохранителей и судей планируют в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Совершение уголовного правонарушения сотрудником правоохранительного или специального органа, судьей с использованием своего служебного положения относится к обстоятельству, отягчающему уголовную ответственность и наказание (пункт 16) части первой статьи 54 УК РК). Указанное учитывается при назначении наказания в рамках санкции конкретной статьи, но не является квалифицирующим признаком. Зарубежный опыт показывает, что к рассматриваемой категории должностных лиц применяют более суровые наказания. Предлагается в Уголовном кодексе Республики Казахстан (УК) предусмотреть новую категорию субъекта коррупции «должностное лицо с особым статусом – сотрудник правоохранительного или специального государственного органа, судья», — говорится в представленной в пятницу концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

По словам разработчиков, внесение в УК понятия «должностное лицо с особым статусом», а также в качестве квалифицирующего признака по всем составам коррупционных преступлений – «имеет под собой неоспоримые законодательные основания».

«Уголовное законодательство не относит совершение коррупционного преступления сотрудниками силовых структур к квалифицирующему признаку. При этом, в соответствии с действующим законодательством указанная категория лиц признается субъектами государственной службы с особым статусом и имеют особые социальные и иные гарантии со стороны государства. Судьи наряду с депутатами Парламента, политическими госслужащими либо госслужащими корпуса «А» отнесены к категории «лицо, занимающее ответственную государственную должность». В ряде статей УК имеется квалифицирующий признак «совершение деяния лицом, занимающим ответственную государственную должность». Вместе с тем, для судей уголовная ответственность за коррупционные преступления должна быть строже», — сказано в документе.

Отмечается, что «правосудие осуществляется только судом».

«Судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организации, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных НПА, международных договоров. Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти. Тем самым судьями принимаются судьбоносные решения, обязательные для исполнения всеми государственными органами, их должностными лицами и гражданами. Судьи имеют особый статус и в УПК в отношении них предусмотрен определенный порядок привлечения к ответственности», — напоминают разработчики концепции.

Также отмечается, что независимость судьи защищается Конституцией и Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей РК» и является базовым элементом обеспечения верховенства права и демократии.

«Для этого судьям установлены повышенные качества в вопросах морали, честности и неподкупности (преамбула Кодекса судейской этики). Вместе с тем, коррупционные проявления в судах приносят особый ущерб обществу и государству. При этом коррупционные проявления в судебной системе сохраняют высокую латентность (судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении…). В этой связи, учитывая, что совершение коррупционных правонарушений в судебной системе представляет большую общественную опасность, усиление ответственности для судей является логичным продолжением политики развития судебной системы. На основании вышеизложенного, предлагается предусмотреть в составах коррупционных преступлений такой квалифицирующий признак, как «должностное лицо с особым статусом», — пояснили авторы поправок.

Они считают, что указанные изменения «будут способствовать минимизации коррупционных проявлений».

«Кроме того, предлагаемая инициатива повысит ответственность судей и сотрудников силовых органов, а также доверие населения к судебной системе, правоохранительным и специальным государственным органам», — сказано в сообщении.