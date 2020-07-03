Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Услуги мобильных бригад скорой помощи пообещали сделать бесплатными в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Услуги мобильных бригад для населения будут бесплатными. Эта новая услуга для скорой помощи, которая будет оказана для населения бесплатно. Государство будет оплачивать за каждый вызов через ФСМС (Фонд социального медицинского страхования). Для контактных больных и симптомами на COVID-19 будут брать ПЦР-тест», — говорится в официальном сообщении со ссылкой на министерство здравоохранения в пятницу.

Отмечается, что «мобильные бригады при поликлиниках создаются для наблюдения за пациентами с симптомами COVID-19 и пневмониями, а также пациентами, выписанными после лечения в стационаре», а «также для обеспечения максимальной доступности медпомощи и предотвращения осложнений после лечения в стационарах».

«Помимо этого, мобильные бригады будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, патронаж беременных и детей по показаниям. Оплата услуг мобильных бригад будет производится ФСМС. За каждый вызов поликлиники получат по Т5,4 тыс. Помимо этого, сотрудники мобильной бригады будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами и другими принадлежностями чтобы на месте оказать необходимую помощь и консультацию», — сказано в сообщении.