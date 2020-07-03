Кратные штрафы за особо тяжкие коррупционные преступления предлагают отменить в РК

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Кратные штрафы за особо тяжкие коррупционные преступления предлагают отменить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Предлагается исключить применение кратных штрафов за особо тяжкие коррупционные преступления», — говорится в представленной в пятницу концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

По словам разработчиков, «к сожалению, сегодня ситуация такова, что наказание в виде кратного штрафа не всегда является сдерживающим фактором для коррупционеров, поскольку их потенциальный нелегальный заработок зачастую превышает сумму уплаченного штрафа».

«То есть, штраф стал восприниматься как своего рода «коммерческий риск». Согласно отчетам третьего и четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией эксперты ОЭСР считают введение в Казахстане кратных штрафов за получение и дачу взятки за коррупцию относительным ослаблением санкций. По их мнению, получение или дача взяток, особенно должностными лицами и лицами, занимающими ответственную государственную должность, наносит особый общественный вред и должны наказываться серьезными мерами воздействия. Хотя имеются и дополнительные наказания (конфискация и пожизненное лишение права занимать определенные должности), эксперты считают, что в целом это может подать неправильный сигнал для коррупции в государственном секторе и привести к недейственности санкций», — указывают авторы документа.

Исходя из этого, добавляют они, экспертами ОЭСР выработаны для Казахстана новые рекомендации о пересмотре санкций за коррупционные преступления с целью обеспечения их действенности и пропорциональности, в том числе предусмотрев: обязательное лишение свободы за особо тяжкие коррупционные преступления, исключение возможности применения менее строгого вида наказания, чем лишение свободы при осуждении за коррупционные преступления, а также проведение ежегодного анализа назначенных мер наказания за коррупционные преступления с оценкой их эффективности и опубликование результаты такого анализа.

«Наша страна, ратифицировав международные документы в области коррупции, приняла на себя обязательства по имплементаци в национальное законодательство рекомендаций ОЭСР, нацеленных на усиление ответственности за коррупцию», — поясняется в концепции.