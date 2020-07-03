В Казахстане приостановили применение российского аппарата ИВЛ «Авента-М»

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ — В Казахстане приостановили применение российского аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», передает корреспондент агентства.

«Приостановить применение медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» производства АО «Уральский приборостроительный завод» (Россия), произведенного после 1 апреля 2020 года, номер регистрационного удостоверения РК-МТ-7№014826», — говорится в приказе председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) министерства здравоохранения (МЗ) РК Тимура Султангазиева, опубликованного в пятницу.

Согласно документу, основанием для приостановления применения медизделия стало экспертное заключение – письмо РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» комитета КККБТУ от 8 июня.

Напомним, после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор с 12 мая остановил обращение в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) в период с 1 апреля.