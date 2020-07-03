Пересмотренную после критики Токаева стратегию интеграции стран ЕАЭС рассмотрят 10 июля

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Пересмотренную после критики Токаева стратегию интеграции стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассмотрят 10 июля, передает корреспондент агентства.
«На заседание Совета Евразийской экономической комиссии, которое пройдет 10 июля, вынесут вопросы стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года», — цитирует в пятницу пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) слова министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева по итогам заседания рабочей группы по доработке проекта стратегии до 2025 года.
Напомним, 19 мая на заседании Высшего Евразийского совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) многогранно и затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений, а рассмотрение этих вопросов в