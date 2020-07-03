Пересмотренную после критики Токаева стратегию интеграции стран ЕАЭС рассмотрят 10 июля

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Пересмотренную после критики Токаева стратегию интеграции стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассмотрят 10 июля, передает корреспондент агентства.

«На заседание Совета Евразийской экономической комиссии, которое пройдет 10 июля, вынесут вопросы стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года», — цитирует в пятницу пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) слова министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева по итогам заседания рабочей группы по доработке проекта стратегии до 2025 года.

Напомним, 19 мая на заседании Высшего Евразийского совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) многогранно и затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений, а рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением ЕЭК может затруднить их практическую реализацию. По мнению Токаева, включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука, в сферу компетенций ЕЭК может существенно поменять ее экономическую направленность, «другими словами, будет противоречить сути договора о создании ЕАЭС от 2015 года». Также президент Казахстана выразил мнение, что некоторые представители ЕЭК пр оявляют чрезмерное честолюбие: «дескать, мы подготовили документ, а дело президентов – принять». Кроме того, он призвал предоставить странам ЕАЭС равный доступ для работы в ЕЭК.