Алматы. 4 июля. КазТАГ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев возложил на горожан ответственность за дефицит лекарств в Алматы, сообщает пресс-служба акимата города.

«По данным специалистов, дефицит лекарств образовался из-за ажиотажа жителей, кинувшихся лечиться «рекомендованными» препаратами. Также стало резко не хватать термометров. Месячный спрос в 30 тыс. градусников «смели» за два дня! Естественно, поползли вверх и цены», — заявил аким города в субботу.

По словам Сагинтаева, подписан меморандум с Ассоциацией поддержки и развития фармацевтической деятельности РК, а также сетью аптек города, поставщиками и производителями медикаментов. Согласно документу, в аптеки города будет оперативно поставляться в приоритетном порядке 41 наименование наиболее востребованных лекарств. Меморандум подписали управление предпринимательства и инвестиций г. Алматы, Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города, Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности РК, а также сети аптек мегаполиса, поставщики и производители медикаментов.

«Согласно меморандуму, аптеки должны придерживаться цен, указанных в приказе министра здравоохранения от 15 июля 2019 года №ҚР ДСМ-104. Поставщики лекарств, производители и аптеки города должны на регулярной основе предоставлять информацию в акимат Алматы о наличии лекарств, их реализации за день, а также ожидаемых поставках в целях регулирования дефицита лекарств», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в рамках меморандума определены 102 крупные аптеки по городу, в которые будет поставляться 41 наименование социально значимых лекарств. Такие аптеки представлены в каждом районе города. По каждому из 41 препарата определено допустимое количество для продажи в одни руки во избежание необоснованного ажиотажа.

«В целом вопрос обеспечения города необходимыми лекарствами и термометрами решен. Крупными поставщиками лекарственных средств осуществляются ежедневные поставки таких лекарств, как: «Парацетамол», «Ибупрофен», «Эффералган», «Аспирин», «Тамифлю», «Ингавирин», «Азитромицин» и «Сумамед». В городе уже имеется в наличии более 240 тыс. штук «Парацетамола», 187 тыс. штук «Ибупрофена», 11 тыс. штук «Эффералгана», 206 тыс. штук «Аспирина», 40 тыс. «Тамифлю», 160 тыс. штук «Азитромицина» и 10 тыс. штук «Сумамеда». В ближайшие дни ожидаются дополнительные поставки указанных медикаментов в большом количестве. Также с 29 июня начались первые крупные поставки термометров – на данный момент уже отгружено 30 тыс. штук в крупные сети аптек. В ближайшие дни дополнительно ожидается поступление до 780 тыс. штук термометров», — резюмируется в сообщении.

Ранее депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова сообщила, что лекарства на складах есть, но их вовремя не поставляют в аптеки. Вопрос уже изучает антикоррупционная служба.