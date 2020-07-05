20 тыс. домашних собак и кошек планируют бесплатно чипировать в Алматы — акимат

Алматы. 5 июля. КазТАГ – 20 тыс. домашних собак и кошек планируют бесплатно чипировать в Алматы, сообщает пресс-служба акимата города.

«Более 3 тыс. кошек и 17 тыс. собак планируется охватить в рамках программы бесплатного чипирования в Алматы в текущем году. Мероприятия проводятся специалистами «Городской ветеринарной службы». Цель программы – установить численность домашних животных в городе, а также помочь владельцам находить питомцев в случае их потери, кражи или попадания в отлов», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, проведение идентификации и учет их числа также направлены на решение проблемы бродячих животных. Основными причинами их появления по-прежнему остаются отпускание на самовыгул, утеря и выбрасывание на улицу. Наличие чипа у найденного животного позволит вернуть его домой или привлечь хозяина к ответственности.

«В этом году чипирование проводится методом подворного обхода, преимущественно в частных подворьях, ввиду наибольшего в них скопления числа домашних животных. Вместе с тем воспользоваться услугой также сможет любой желающий владелец собаки или кошки. Хозяину лишь необходимо иметь при себе удостоверение личности и паспорт на животное. В случае отсутствия последнего, его оформят на месте. Вся информация о животном и его владельце вносится в электронный журнал Pet Control. Сегодня данная программа уже установлена во всех ветеринарных клиниках города. Процедура регистрации и чипирования занимает не более 10 минут и абсолютно безвредна и безболезненна для животного. При уколе используются одноразовые шприцы, что полностью исключает попадание инфекции во время процесса», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что чипирование проводится на добровольной основе, по желанию владельцев животных.

Программа чипирования домашних животных была запущена в Алматы в 2017 году. В предыдущие годы в рамках программы бесплатно было прочипировано около 125 тыс. собак и кошек.