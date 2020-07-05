Дождь ожидается в субботу в Алматы и Шымкенте, в Нур-Султане без осадков

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Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ – Дождь ожидается в субботу в Алматы и Шымкенте, в Нур-Султане без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +21+23, ночью +8+10.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +12+14.

В Шымкенте переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +16+18.

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