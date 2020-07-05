Токаев поздравил казахстанцев с Днем домбры

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Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем домбры, сообщает Акорда.

«Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Национальным днем домбры! Этот праздник олицетворяет собой наш курс на духовную модернизацию, а также глубокий смысл наших традиций. В звуках домбры мы слышим истоки отечественной истории и многовековую летопись Великой степи.

Исконно присущие казахам благородство и великодушие всегда находили свое отражение в музыкальных произведениях и кюях. Невозможно представить самобытную культуру и искусство нашего народа без домбры. Во все времена проникновенный кюй возвышал национальный дух.

«Настоящий казах – не казах, истинный казах – домбра», – так прославил ее наш великий поэт Кадыр Мырза Али.

Мы гордимся тем, что наш национальный музыкальный инструмент является культурным наследием, признанным мировым сообществом. Беречь и передавать от отца к сыну это бесценное достояние – священная обязанность каждого из нас. Особенно радует, что с каждым годом все больше молодых людей душою тянутся к домбре.

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Хочу поблагодарить наших артистов, которые популяризируют традиционную казахскую музыку. Поздравляю всех с Днем домбры! Пусть ее светлые мелодии наполняют каждый дом!» — говорится в сообщении в воскресенье.

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