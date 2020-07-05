Гостиницы и общежития перепрофилировать под госпитали рекомендует регионам минздрав РК

Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ – Гостиницы и общежития перепрофилировать под госпитали рекомендует регионам министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«Мы сейчас дополнительно рекомендуем использовать больше гостиницы, общежития, там, где есть разделение на палаты, где есть возможность использования в доступности санитарных узлов. Но обязательное требование это наличие аппаратов поддержки дыхания, которые нужны в тяжелых случаях. Сейчас стадионы открываются, но во многих местах они даже не функционируют, но они в режиме готовности на случай того, если потребуются дополнительные резервные койки, они будут задействованы», — заявил Цой на внеплановом брифинге в воскресенье.

Также он уточнил, что пока города справляются без использования стадионов, но все может измениться в любой момент.

«Общей сетью здравоохранения перепрофилируют другие больницы. В том числе частные, ведомственные службы. То есть стадионы — это крайняя мера, когда не хватает коек для обеспечения доступности медицинской помощи населению. Они в качестве резервных коек у нас в городах. Мы с запасом прочности подготавливаем наши регионы к большим вспышкам. Может быть их и не будет. Но мы должны гарантированно быть подготовлены к любому развитию событий», — считает Цой.