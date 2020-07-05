Дефицит противовирусных препаратов в РК скоро будет решен полностью — Тугжанов

Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ – Дефицит жаропонижающих и противовирусных препаратов в РК скоро будет решен полностью, заявил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«По обеспечению лекарствами проведена следующая работа. Противовирусные лекарства в аптеки — уже поступили 70 тыс. упаковок ингавирина. Жаропонижающих на рынок поступило более 80 тыс. упаковок парацетамола и ближайшей неделе ожидается поставка дополнительное 900 тыс. упаковок. По антибиотикам — с конца прошлой недели отечественного производителя начали отгрузку более 150 тыс. упаковок азитромицина. В ближайшее время дефицит жаропонижающих и противовирусных препаратов будет решен полностью», — заявил Тугжанов на внеплановом брифинге в воскресенье.

Также он обратил внимание граждан на возможность купить аналоги лекарств, обладающие такими же свойствами.

«Например, на сегодня в Казахстане зарегистрировано 64 наименования лекарственных препаратов, содержащих азитромицин. В республике зарегистрировано 33 аналога парацетамола, который обладает такими же жаропонижающим эффектом», — резюмировал Тугжанов.

Ранее он отметил, Казахстан лишь на 13% покрывает за счет своих производств потребность в лекарствах.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновные в завышении цен на лекарства будут привлечены к ответственности.