Алматы. 5 июля. КазТАГ – Казахстан назвали первой страной в мире, вернувшейся к полному карантину из-за COVID-19, сообщает The Telegraph.

«Казахстан в воскресенье стал первой страной в мире, которая вновь ввела общенациональную блокировку после ослабления в середине мая в значительной степени успешных мер по борьбе с коронавирусом. Центральноазиатская страна, которая граничит с Россией на северо-западе и Китаем на востоке, по-видимому, сдерживала болезнь после двухмесячной изоляции с несколькими тысячами подтвержденных случаев Covid-19.

Но Казахстан, где проживает 18 млн человек, с радостью воспринял вновь обретенные свободы. Ориентированные на семью казахи ездили туда и обратно, чтобы повидаться с родственниками, и полиция регулярно арестовывала свадебные вечеринки численностью до 100 человек, поскольку большие собрания все еще были запрещены. Кафе и спортзалы снова были заняты, и границы были открыты, чтобы облегчить передвижение», — отмечает издание в воскресенье.