«Горячую линию» запустили в Нур-Султане для жалоб на повышение цен на лекарства

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Алматы. 5 июля. КазТАГ – «Горячую линию» запустили в Нур-Султане для жалоб на необоснованное повышение цен на лекарства, сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

«Глава государства поручил госорганам держать цены в аптеках на контроле. На базе iKomek 109 запустили работу горячей линии. По жалобам на необоснованное повышение цен на лекарства горожане могут обратиться по номеру 109. Будем реагировать на обращения», — рассказал Кульгинов на своей странице в Instagram в воскресенье.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновные в завышении цен на лекарства будут привлечены к ответственности.

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