Национальная команда Казахстана по футболу сыграет против Черногории

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Национальная команда Казахстана по футболу в ноябре сыграет товарищеский матч против Черногории, сообщает официальный сайт футбольного союза Черногории.

«Матч состоится 11 ноября в городе Подгорица. Ранее сборные Казахстана и Черногории встречались три раза. Первая игра носила товарищеский характер, еще две состоялись в рамках отборочного цикла Чемпионата Мира. 27 мая 2008 года в Подгорице сборная Черногории была сильнее Казахстана — 3:0. Вторая встреча состоялась 8 октября 2016 года также в Подгорице и вновь завершилась крупной победой Черногории – 5:0. Третий матч прошел 1 сентября 2017 года, черногорцы снова одолели Казахстан со счетом — 3:0», — говорится в сообщении в воскресенье.

Напомним, что в сентябре должны возобновится матчи Лиги Наций, где Казахстан сыграет против Албании, Беларуси и Литвы в дивизионе С.