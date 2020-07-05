Алматы. 5 июля. КазТАГ – Во время карантина алматинцам запретили купаться в озере Сайран, сообщает пресс-служба акимата города.

«В Алмалинском районе временно запрещена деятельность следующих объектов: 25 ТРЦ, ТЦ и ТД, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и стационарных объектов питания с летними террасами и отдельным входом; крытых продовольственных и непродовольственных рынков, кроме расположенных под навесом легкой конструкции; 19 религиозных объектов; 39 компьютерных клубов; четырех кинотеатров; 309 салонов красоты и парикмахерских; развлекательных учреждений.

Вместе с тем приостановлена деятельность SPA-центров, общественных бань, саун, кабинетов массажа, запрет деятельности всех спортивных объектов, образовательных центров, детских кабинетов коррекции, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), мест детского досуга и дополнительного обучения, фудкортов, банкетных залов, непродовольственных магазинов площадью более 500 кв. м, за исключением доставки. Также запрещено купание в озере Сайран», — разъяснили строгие ограничительные меры с 5 до 20 июля в акимате Алмалинского района в воскресенье.

Как уточняется, руководителям организаций, предприятий независимо от форм собственности, чья деятельность разрешена, на объектах нужно обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим и соблюдение требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями.

Как сообщают в районном акимате, в период карантина будет проводиться дезинфекция проезжей части, тротуаров, прилегающей территории мест массового скопления людей, скамеек и малых архитектурных форм в скверах, парках, зеленых зонах, мусорных контейнерных площадок, 11 подземных и 1 надземного переходов.

«В районе мониторинг и контроль будут осуществлять мобильные группы в составе сотрудников районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, местной полицейской службы и акимата района по обеспечению соблюдения требований санитарно-карантинных и строгих ограничительных мер. Жителей Алмалинского района призывают строго соблюдать принцип самоизоляции, масочного режима, социального дистанцирования», — резюмируется в сообщении.