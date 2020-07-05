Жителям Атырау строго запретили выходить из дома после 23.00

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Атырау. 5 июля. КазТАГ – Жителям Атырау строго запретили выходить из дома после 23.00, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

«На территории Атырауской области с 00.00 5 июля до 00.00 19 июля 2020 года вводятся строгие ограничительные меры. Постановлением главного государственного санитарного врача региона, введен запрет на передвижение граждан. За исключением случаев, когда люди добираются из места жительства до места работы и обратно. Но в данном случае у них обязательно должна быть справка с места работы, либо служебное удостоверение. Разрешается приобретать продовольственные товары, товары первой необходимости, лекарственные препараты в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания, выезда в медицинские организации по экстренным случаям», — заявил заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Сулеймен Аубакиров во время онлайн-брифинга в пресс-центре РСК.

Отмечается, что запрет на передвижение граждан действует с 23.00 до 06.00.

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