Нур-Султан. 6 июля. КазТАГ – День столицы отмечают в Казахстане, передает корреспондент агентства.

В связи с вступившим в силу 5 июля 14-дневным карантином все массовые праздничные мероприятия в понедельник отменены, власти Нур-Султана намерены провести ряд торжеств в режиме онлайн. Вместе с тем, 6 июля официально является в стране выходным днем.

Решение о переносе столицы Казахстана из Алматы в Акмолу было принято постановлением Верховного совета РК 6 июля 1994 года, а 10 декабря 1997 года первый президент РК Нурсултан Назарбаев окончательно утвердил данное решение. 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану, а уже через два месяца – 10 июня состоялась официальная презентация Астаны мировому сообществу в качестве новой столицы Казахстана. 23 марта 2019 года Астану переименовали в Нур-Султан.

День столицы отмечается 6 июля и является государственным праздником, который совпадает с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в 2020 году отмечает свое 80-летие.