Нур-Султан. 6 июля. КазТАГ – Связанное с оружием законодательство готовятся ужесточить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В статье 286 (УК РК, «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» – КазТАГ): в части первой слова «огнестрельного оружия» заменить словами «огнестрельного, огнестрельного бесствольного, газового, газового с возможностью стрельбы патронами травматического действия, пневматического с дульной энергией свыше 7,5 Дж, охолощенного оружия, основных частей к ним, электрического, холодного и метательного оружия», — говорится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования отдельных видов оружия».

В статье 288 (незаконное изготовление оружия) УК РК в заголовке после слов «изготовление» формулировку намерены дополнить словами «конструктивная переделка или ремонт», а первый абзац части 1 хотят изложить в следующей редакции: «1. Незаконные изготовление или ремонт, конструктивная переделка огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», где слова «конструктивная переделка» и «его основных частей» являются новыми. Там же формулировку «холодного оружия, в том числе метательного оружия» хотят заменить на «за исключением огнестрельного».

В статье 291 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) формулировку «Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» намерены заменить на «Хищение либо вымогательство оружия, основные части огнестрельного, огнестрельного бесствольного, газового, газового с возможностью стрельбы патронами травматического действия, пневматического, охолощенного, сигнального оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».

В КоАП РК статью 191 (нарушение порядка приобретения, хранения, учета, перевозки и торговли гражданским и служебным оружием и патронами к нему) намерены исключить, а название статьи 436 заменить со «Стрельба из огнестрельного, газового, пневматического, метательного и электрического оружия, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах» на «Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах».

Название статьи 484 КоАП РК с «Нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита по территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему» готовятся заменить на «Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия».

Также из Административного кодекса хотят исключить статью 486 «Нарушение порядка регистрации (перерегистрации) гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия либо постановки его на учет».

Кроме того, поправки могут расшить понятийный аппарат законодательства в сфере оборота оружия.

«Охолощенное оружие – огнестрельное, огнестрельное бесствольное, газовое, газовое с возможностью стрельбы патронами травматического действия оружие, приведенное путем внесения необратимой конструктивной переделки его основных частей в состояние пригодное для имитации выстрела исключительно патроном светозвукового действия (холостым патроном). Российской Федерации оборот охолощенного оружия не регулируется. В Казахстане проектом предлагается на законодательном уровне урегулировать вопросы ввоза, вывоза, приобретения, реализации и хранения данного вида оружия, а также установить ответственность за нарушения правил его оборота, в том числе за незаконный ввоз (контрабанду)», — говорится в справке-обосновании к поправкам.

В частности, в УК РК предлагается предусмотреть ответственность за незаконный ввоз (контрабанду) охолощенного оружия (статья 286), за незаконную конструктивную переделку или ремонт огнестрельного и иных видов, в том числе охолощенного оружия (статья 288), а также расширить перечень видов оружия за хищение которых предусмотрена уголовная ответственность (статья 291, ранее ответственность предусматривалась только за хищение огнестрельного оружия).

В КоАП предлагается ряд поправок, расширяющих перечень правонарушений в сфере оборота гражданского и служебного оружия за которые предусматривается административная ответственность.

«Закон РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»: вводятся понятия «охолощенное оружие», «макет массо-габаритный, изготовленный из огнестрельного оружия», «коллекционное оружие», «основные части оружия» и «конструктивно сходное с оружием изделие» (статья 1); дополняется нормами, устанавливающими запрет на пересылку, перевозку курьерскими компаниями оружия и конструктивно сходных с оружием изделий (статья 7), об аннулировании разрешений за повторную утерю оружия (статья 19)», — сказано в справке-обосновании.