Более Т15 млрд может получить за четыре года «Казтелерадио» по линии госинформполитики

Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ – Более Т15 млрд может получить за четыре года АО «Казтелерадио» по линии государственной информационной политики, передает корреспондент агентства.

«Бюджетная подпрограмма: 003102 – Обеспечение распространения информации национальным оператором телерадиовещания в рамках государственной информационной политики; итого расходы по бюджетной подпрограмме (в тысячах тенге – КазТАГ): 2019 — 4 590 691, 2020 — 3 935 340, 2021 — 3 398 918, 2022 — 3 086 888», — говорится в проекте бюджетной программы 003 «Проведение государственной информационной политики».

Итого, речь идет о сумме в Т15 011 837 000.

Администратором бюджетной программы является министерство информации и общественного развития.

«Расходы направлены на эксплуатацию и содержание национальной сети телерадиовещания для осуществления трансляции отечественных теле-, радиоканалов в сетях аналогового, цифрового спутникового и цифрового эфирного телерадиовещания, а также трансляция отечественных телеканалов в сети интернет», — сказано в описании проекта.

Отметим, что национальным оператором телерадиовещания является АО «Казтелерадио».

Напомним, ранее стало известно, что на размещение государственного информационного заказа в 2020-2022 годы власти Казахстана хотят потратить более Т145 млрд.