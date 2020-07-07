Более Т145 млрд хотят потратить власти РК на размещение госинформзаказа в 2020-2022 годы

Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ – Более Т145 млрд хотят потратить власти Казахстана на размещение государственного информационного заказа в 2020-2022 годы, передает корреспондент агентства.

«Бюджетная подпрограмма: 003100 – Размещение государственного информационного заказа; итого расходы по бюджетной подпрограмме (в тысячах тенге – КазТАГ): 2020 —

46 103 543, 2021 — 48 598 306; 2022 — 50 595 541», — говорится в проекте бюджетной программы 003 «Проведение государственной информационной политики».

Таким образом, речь идет о сумме в Т145 297 390 000.

За 2019 год на размещение госинформзаказа в проекте указана сумма в Т44 876 608 000.

Администратором бюджетной программы является министерство информации и общественного развития.

В числе СМИ, на которых планируется размещение, упоминаются inform.kz, bnews.kz, kaztube.kz и ruh.kz.