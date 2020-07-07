Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ — Дождь ожидается во вторник в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, ожидается дождь. Скорость ветра днем 7-12, ночью 1-6 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +12+14.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +27+29, ночью +13+15.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +15+17.