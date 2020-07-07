Актау. 7 июля. КазТАГ — Жители Актау днем и ночью стоят в очередях в аптеки за жаропонижающими, сообщает lada.kz.

«Жители Актау днем и ночью стоят в очередях в аптеки. Население скупает противовоспалительные, противовирусные и жаропонижающие медицинские препараты. Жители города ждут часами в очереди, чтобы приобрести «Парацетамол». (…) Очевидцы присылают фотографии очередей у центральных аптек Актау», — говорится в сообщении.

По словам людей, они стоят в очереди за жаропонижающими препаратами.

«Врач сказал, что нужно взять «Тетрамицин», аскорбиновую кислоту, хлористый натрий, «Амбробене» и шприцы. (…) Стою здесь два часа», — сказал один из стоящих в очереди.

Отмечается, что на вопрос журналиста о наличии жаропонижающего средства «Парацетамол» в аптеке, расположенной в доме №9 в 5 микрорайоне, был получен отрицательный ответ.

Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Мангистауской области Ринат Кубатаев заверил, что с 7 июля аптеки Актау пополнят лекарствами.

«В Мангистауской области имеются склады четырех крупных фармацевтических компаний. Лекарства они заказывают в центральных фирмах. Их вины в нехватке лекарств в последнее время нет, потому что данная проблема замечалась и в центральных фирмах», — отметил замглавы ДККБТУ.

По его словам, 6 июля лекарства были доставлены в актауский филиал ТОО «ЭМИТИ Интернешнл», а также в филиал ТОО «Медсервис Плюс» и в ТОО «Инкар-Актау». В каждый из филиалов прибыл грузовой автомобиль объемом 90 куб. м.

«Теперь сотрудники складов должны принять эти препараты и зарегистрировать в специальную программу. Далее будут доставлять по аптекам. Этот процесс займет один день. В целях повышения доступности медикаментов для граждан, поступившие лекарства будут распределены завтра по областным аптекам. Ожидается, что еще одна фура лекарств прибудет в филиал ТОО «Медсервис Плюс» 10 июля. До конца недели аптеки будут обеспечены необходимыми медикаментами. ТОО «АДА Фарм-Актау» распространяет лекарства в своей сети аптек. В области работают 22 аптеки этой компании», — пояснил Кубатаев.