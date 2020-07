Ранее канцлер Германии Меркель заявила о необходимости задуматься о мире без лидерства США. Видимо, объединенная Европа хочет пойти своим путем

Сайт телеканала CNN опубликовал аналитическую статью Люка МакГи под названием « Cracks in the Trump-Europe relationship are turning into a chasm » — «Трещина в отношениях между Трампом и Европой превращается в пропасть».

В ней говорится так: «На протяжении более 70 лет трансатлантический альянс служил незыблемым фундаментом европейской стабильности и составлял ядро ценностей западного порядка под руководством США. Похоже на то, что в 2020 году эти отношения переосмысливаются по обе стороны Атлантики.

Ранее на этой неделе Европейский Союз отказался включить США в свой список «безопасных стран», что означает, что американские путешественники окажутся такими иностранцами, чье пребывание в пределах европейского блока будет сочтено нежелательным в обозримом будущем из-за очевидно большого числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США. Спорным выглядит то, что в указанный список был условно включен Китай — страна, где вирус возник. Он может там беспрепятственно занять свое место, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.

Официальные представители Европейского Союза настаивают на том, что решение (не включать США в свой список «безопасных стран») не было продиктовано политическими мотивами и основывалось исключительно на эпидемиологических данных. При этом они питают надежду на то, что такая мера утихомирит президента США Дональда Трампа, человека, который несколько раз выступал с нападками на европейский блок.

Однако другие должностные лица ЕС в частном порядке признают, что если бы Брюссель хотел сделать пилюлю более приемлемым для американской аудитории, он мог бы подсластить его с использованием сахарной глазури.

«В прошлом — как я понимаю — мы, возможно, не включили бы Китай (в такой список) для того, чтобы США остались довольны», — говорит дипломат от Европейского Союза, не уполномоченный официально говорить о том, как было принято решение.

Может показаться, что этот инцидент представляет собой доказательство появления серьезной трещины в трансатлантических отношениях. Такое впечатление кажется вполне уместным до тех пор, пока вы не станете рассматривать эту ситуацию сквозь призму нынешней геополитической ситуации. Не секрет, что в настоящее время Вашингтон проявляет уже меньший (чем прежде) интерес к европейским делам. И хорошо известно, что страны старого континента активно добиваются большей дипломатической автономии от Америки. Это в особенности касается 27 государств-членов ЕС.

Один из способов, посредством которых, как Брюссель полагает, он может дистанцироваться от Вашингтона, заключается в том, чтобы взаимодействовать с Китаем в качестве стратегического и экономического партнера, уменьшая свою зависимость от одной из мировых сверхдержав и уравновешивая свои отношения с другой.

Один из брюссельских чиновников, который занят в сфере внешнеполитической деятельности ЕС, но не уполномочен делать официальные заявления, сказал, что отход от Европы в качестве геополитического приоритета начался еще при бывшем президенте США Бараке Обаме.

«У Обамы не было такого живого интереса к Ближнему Востоку, какой имелся у предыдущих президентов. Этот регион чисто географически является в большей степени европейской проблемой. И Обама сместил свои приоритеты с Европы на Китай и Азию», — отметил он.

Однако эксперты, которые давно наблюдают за состоянием дел альянса, указывают на то, что оно было напряженным в течение последних четырех лет — и будет еще хуже, если Дональд Трамп победит бывшего вице-президента Джо Байдена в этом году на американских выборах.

«Трамп считает, что Европейский Союз, особенно Германия, является экономическим и торговым конкурентом, а это означает, что можно ожидать усугубления напряженности в случае, если он добьется переизбрания на второй срок», — говорит Велина Чакарова из Австрийского института европейской политики и политики безопасности».

Ранее канцлер Германии Меркель заявила о необходимости задуматься о мире без лидерства США. Видимо, объединенная Европа хочет пойти своим путем.

