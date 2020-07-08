Нур-Султан. 8 июля. КазТАГ — Сертификацию лекарств упростили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Отдельно хочу остановиться на улучшении лекарственного обеспечения. В этих целях сокращены сроки и упрощены процедуры сертификации лекарственных препаратов. Продлено действие специального порядка государственных закупок способом из одного источника для противоэпидемиологических нужд. Упрощен порядок разового ввоза противовирусных лекарственных средств, не имеющих регистрации в Республике Казахстан. Такие заявки рассматриваются в течение суток. Ускорена процедура регистрации новых препаратов отечественных товаропроизводителей для лечения КВИ (коронавирусной инфекции – КазТАГ)», — сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев в телевизионном обращении по текущей ситуации с коронавирусом в стране в среду.

По его словам, «все эти меры позволяют быстрее и эффективнее доводить необходимые препараты до больниц и аптечных сетей».

«Правительство и акимы в срочном порядке проводят работу по обеспечению населения всеми необходимыми препаратами. Для стационаров уже закуплены лекарства для лечения около 30 тыс. госпитализированных. Это на 70% выше текущей потребности (при наличии около 18 тыс. госпитализированных). Работа продолжается», — проинформировал президент.

Он отметил, что «в розничную сеть уже поступают необходимые лекарства: доставлено 800 тыс. упаковок парацетамола, до конца недели ожидается поставка еще 900 тыс. упаковок, 150 тыс. упаковок антибиотиков уже отгружено в аптечную сеть».

«В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена. Вновь обращаюсь с просьбой к гражданам не паниковать, не закупать лекарства впрок, создавая ажиотажный спрос на них. В целом на закуп лекарственных препаратов, аппаратов ИВЛ, стимулирование медработников и другие неотложные меры направляется не менее Т150 млрд. Расходование средств будет на особом контроле», — подчеркнул Токаев.