Жителей Алматы подозревают в незаконной продаже китайских ПЦР-тестов почти на Т33 млн

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Алматы. 8 июля. КазТАГ – Жителей Алматы подозревают в незаконной продаже китайских ПЦР-тестов почти на Т33 млн, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Казахстана.

«7 июля при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по городу Алматы КФМ МФ РК совместно с сотрудниками ДП и ДГД города Алматы изобличены и задержаны лица, организовавшие продажу медицинских ПЦР-тестов (COVID-19) без разрешающих документов на предпринимательскую деятельность. Установлено, что задержанные лица осуществляли попытку незаконной реализации 7 тыс. ПЦР-тестов на общую сумму Т32,9 млн. В ходе проверки был установлен автотранспорт, в котором дополнительно обнаружено и изъято 2225 ПЦР-тестов производства КНР», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 214 (незаконное предпринимательство) УК РК.

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