США выйдет из состава ВОЗ в июле 2021 года

Алматы. 8 июля. КазТАГ – США уведомили генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года, сообщает пресс-служба ООН.

«Соединенные Штаты Америки уведомили Антону Гутерриша, генерального секретаря ООН, – а именно он выступает депозитарием устава ВОЗ – о своем выходе из состава этой организации. Решение должно вступить в силу 6 июля 2021 года», — сообщили в ООН.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Соединенные Штаты являются участником Всемирной организации здравоохранения с 21 июня 1948 года», — уточнил он.

Государства принимают в ВОЗ на определенных условиях. В частности, одно из них определяет порядок выхода из состава ВОЗ: страна обязана уведомить о таком шаге за один год и полностью погасить свои финансовые обязательства перед организацией.

«Генеральный секретарь ООН в своем качестве депозитария устава ВОЗ в настоящее время проверяет, соблюдены ли все условия для выхода», — сказано в сообщении.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют разорвать все отношения с ВОЗ из-за отказа ее руководства провести реформы, предложенные Белым Домом. Американский лидер обвинил ВОЗ в подконтрольности Китаю и непринятии нужных мер по борьбе с коронавирусом.