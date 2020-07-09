Должников в РК будут предупреждать о запрете выезда за границу за пять рабочих дней

Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ — Должников в Казахстане будут предупреждать о запрете выезда за границу за пять рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства юстиции (МЮ) РК.

«27 июня президентом Республики Казахстан подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства». Названным законом введены нововведения в норму закона об исполнительном производстве смягчающие ограничительные меры по запрету на выезд из страны. (…) В целях сокращения полномочия судебного исполнителя действовать по своему усмотрению введена норма об уведомлении должника за пять рабочих дней перед выставлением запрета на выезд из страны», — говорится в сообщении в четверг.

То есть, как пояснили в ведомстве, «если раньше должники узнавали о выставленных запретах только при вылете и их снимали с рейсов, то теперь будут уведомлены заранее».

«Также пересмотрены сроки, порядок и основания выставления временного ограничения на выезд из страны, в том числе сроки и основания его отмены. Сейчас временные ограничения будут отменятся судебным исполнителем не в течении трех рабочих дней, а за один день», — проинформировали в минюсте.

Вместе с тем нормой закона увеличен порог задолженностей при превышении которой применяется временное ограничение на выезд из страны.

«На сегодня запрет на выезд применяется при наличии задолженности свыше 20 месячных расчетных показателей (МРП). Теперь этот порог повысился до 40 МРП», — следует из сообщения.

Отмечается, что закон вступил в силу 8 июля – по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, сенат парламента РК принял Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства» 11 июня, который президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал 27 июня.

1 МРП = Т2778.