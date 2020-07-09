Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В правительстве РК разработан проект, которым в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте планируется пересмотреть тарифы на проезд, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Планируется пересмотреть тарифы на проезд, определить перечень «социально значимых» городских маршрутов, выделение средств для их субсидирования на 2020 год и на ежегодной основе из местных бюджетов», — следует из проекта распоряжения премьер-министра РК, размещенном на сайте МИИР.

Проект планируется утвердить до конца августа 2020 года.

Также планируется внедрить электронную систему оплаты проезда, установить законом требования по количеству терминалов для пополнения и выдачи карточек по оплате проезда, ответственность операторов систем и требования к программному обеспечению билетирования.

Также распоряжением планируется выход государства из городских автопарков.

Реализация распоряжения, как указывается в документе, не снизит и не повысит затраты частных компаний.

«Принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий», — говорится в документе.