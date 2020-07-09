Алматы. 9 июля. КазТАГ – Горячую воду отключат на несколько дней в двух районах Алматы, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети».

«В Жетысуском и Турксибском районе временно приостановят горячее водоснабжение жилых домов и иных зданий, расположенных в контурах улиц: Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Шереметьева с 13 по 17 июля; Остроумова – Красногорская – Дегдар c 20 по 24 июля; Серпуховская – Великолукская – Жансугурова – Хожамьярова с 27 по 31 июля; Первомайская нефтебаза – Геологов – микрорайон «Кокжиек» с 27 июля по 17 августа», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных «Сейфуллина, 68-Б», «РЦ-3», «Школа №101», «Кокжиек».

«Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период», — резюмируется в сообщении.