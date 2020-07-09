От использования самодельных ИВЛ предостерег казахстанцев министр здравоохранения

Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министр здравоохранения РК Алексей Цой предостерег казахстанцев от использования самодельных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«В социальных сетях сейчас мы видим различные способы, когда граждане пытаются сделать что-то своими руками и попытаться повысить свою дыхательную функцию различными средствами. Бывают и даже самодельные какие-то устройства, которые увидят в интернете и у себя дома делают для того, чтобы самостоятельно начать лечение. Здесь нужно быть очень осторожными, потому что легкие, если там жидкость не чистая, возможность бактериального заражения дополнительного. Эти приборы, которые делают своими руками, надо внимательно к ним подходить, потому что всегда есть риск, что это может привести к каким-то осложнениям. К сожалению, у нас такие случаи есть, они не только у нас. Поэтому здесь нужно предостеречь наших граждан и выверить тактику лечения со своими докторами», — сказал Цой на онлайн-брифинге в четверг.

По последним данным, в Казахстане зарегистрирован 53 021 зараженный коронавирусом (26 763 симптомных, 26 258 бессимптомных), 35 137 выздоровевших, 264 летальных случая.