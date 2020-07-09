Нур-Султан. 8 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Об опасности бесконтрольного приема антибиотиков напомнил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«Лечение антибиотиками нужно делать только по назначению врачей. В мире существует очень большая проблема по резистентности к антибиотикотерапии. Когда мы применяем сильные антибиотики на легких этапах заболевания, то в будущем, когда будет сложное заболевание, и когда действительно понадобится помощь этих антибиотиков, чувствительность организма и чувствительность бактерий уменьшится» — сказал Цой на онлайн-брифинге в четверг.

При этом он отметил, что при легком течении заболевания может быть достаточно жаропонижающих средств, трав и обильного питья.

«Большинство случаев лечения, которые проводятся сейчас на дому, начинаются сразу с антибиотиков. Это в корне неправильно. Если у вас температура до 38 градусов, и она не держится более трех суток, можно использовать жаропонижающие препараты, травы, обильное питье. Очень много простых вещей, которые в принципе должны быть. Сразу нельзя принимать антибиотики. Они имеют также побочное действие. Очень важно понимать, что на легких начальных стадиях нельзя паниковать, можно принимать жаропонижающие и то, если температура в районе 38 градусов, потому что до этого самостоятельно организм борется с любыми видами бактерий и вирусов, иммунитет развивается и во многих случаях при невысоких повышениях температуры организм может сам перебороть», — добавил Цой.